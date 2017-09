Direkt im Anschluss an das erste Spiel des Bundesliga-Spieltages diskutiert Eurosport mit einer Expertenrunde nicht nur über diese Partie, sondern auch die kommenden acht Spiele des Wochenendes. Welches Team ist aktuell besonders gut drauf, welches muss aufpassen, nicht in den Abwärtsstrudel zu geraten? Dazu werden natürlich auch die letzten Schiedsrichterentscheidungen analysiert sowie Gerüchte auf dem Transfermarkt. Kurzum: Über alles, was den Fußball so liebenswert macht.