Nach einem Anschlag auf sein Hautquartier holt NSA-Spion Gibbons den Häftling Stone aus dem Knast. Der ehemalige Navy-Spezialist soll als Geheimagent im Auftrag der NSA eine gefährliche Organisation unter Führung des Verteidigungsminister ausschalten. Der plant nichts Geringeres, als das US-Staatsoberhaupt zu töten und die Macht zu übernehmen. Original-Titel: XXX2: The Next Level Laufzeit: 120 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2005 Regie: Lee Tamahori FSK: 12 Schauspieler: Darius Stone / XXX Ice Cube General George Deckert Willem Dafoe Agent Augustus Eugene Gibbons Samuel L. Jackson Agent Kyle Christopher Steele Scott Speedman Zeke Xzibit Präsident James Sanford Peter Strauss