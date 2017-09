Wie gut sprichst du Deutsch? Das möchte Moderator André Gatzke von Lily (13) und Iliya (14) wissen und hat zu jedem Thema eine passende Aufgabe im Gepäck. Natürlich lässt er die beiden, die erst seit kurzer Zeit Deutsch lernen, nicht ohne Hilfsmittel losziehen: André erklärt wichtige Vokabeln und grammatikalische Formen und hat viele sprachliche Tipps im Gepäck. Die Reihe "Sprich los!" vermittelt Anfängerwissen für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Moderator André Gatzke erklärt Grammatik, hört sich bei Menschen auf der Straße um oder schlüpft im Studio in verschiedene Rollen, um auf die Besonderheiten der deutschen Sprache aufmerksam zu machen. Typisch für die ländliche Umgebung von Münster: Bauernhöfe aus rotem Klinkerstein, Pferde und viele Wiesen. Hier widmen sich Moderator André Gatzke und Iliya heute dem Verb "haben" und wie man es konjugiert - und das im herbstlichen Nieselregen. Für seine Aufgabe darf sich Iliya auf dem Bauernhof durchfragen: Mit der Wendung "Was?" und den verschiedenen Formen von "haben" kann er viele gute Fragen stellen. So erfährt er, dass es Spaß machen kann, einen Trecker zu haben und dass André auch mal Pause hat. Die Folge zeigt viele Anwendungsbeispiele von "haben" und vermittelt Vokabeln rund um das Thema Bauernhof.