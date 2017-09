Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:20 Uhr | Comedyserie Infos

Das Superhirn Malcolm hat es wirklich nicht leicht. Er ist hochbegabt und hasst die Erniedrigungen, die die Kindheit mit sich bringen. Seine chaotische und peinliche Familie besteht aus der übermächtigen Mutter Lois, dem schwächlichen Vater Hal, den dumpfbackigen und nervigen Brüdern Reese und Dewey sowie dem ältesten Bruder Francis, der auf eine Militärschule geht und dem Malcolm nacheifert. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Meisterkoch Reese Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2003 Regie: David D'Ovidio Folge: 4 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan