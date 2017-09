Jareds Vater Leonard Franklin will Stantons Firma kaufen. Bevor das Geschäft in trockenen Tüchern ist, müssen die Teilhaber dem Verkauf noch zustimmen. In Stantons Auftrag sollen Jared und Peter die Unentschlossenen unter die Lupe nehmen. Derweil lässt sich Bash auf ein riskantes Wagnis ein. Um einem Highschool-Freund zu helfen, betätigt er sich als Anwalt, obwohl seine Zulassung vorübergehend ausgesetzt ist.