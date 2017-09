Was "lebt" in gebrauchten Kosmetikartikeln und wie lange sind sie tatsächlich haltbar? Vermutlich stecken in fast jedem Schminktäschchen Kosmetikartikel, die eigentlich längst entsorgt werden sollten, denn auch Schminksachen haben ein Ablaufdatum. Die Mindesthaltbarkeit sollte hier genauso wie bei Lebensmitteln beachtet werden. Allerdings macht es uns die Kosmetikindustrie nicht so leicht wie die Lebensmittelindustrie, denn auf den ersten Blick ist es alles andere als leicht zu erkennen, was gemeint ist. "konkret" nimmt "alte" Schminksachen unter die Lupe. Wie unbedenklich sind sie nach vielen Jahren Gebrauch? Gestaltung: Andrea Frey. - Schimmel- und Keimalarm