Inhalt Reiche können sich in der Zukunft Lebensjahre dazukaufen. Will (Timberlake) dagegen muss für jede Stunde hart arbeiten. Als ein Selbstmörder ihm seine Lebenszeit überträgt, wird Will beschuldigt, nachgeholfen zu haben. Er flüchtet mit Geisel Sylvia (Seyfried). Original-Titel: In Time Laufzeit: 130 Minuten Genre: , USA 2011 Regie: Andrew Niccol FSK: 12 Schauspieler: Will Salas Justin Timberlake Sylvia Weis Amanda Seyfried Raymond Leon Cillian Murphy Philippe Weis Vincent Kartheiser Rachel Salas Olivia Wilde Henry Hamilton Matt Bomer