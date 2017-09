Police Story - Back for Law Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:25 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der altgediente Interpol-Agent Zhong Wen ist eine lebende Legende und der Schrecken der Unterwelt von Hongkong. Da er ganz in seinem Job aufgeht, ist das Verhältnis zu seiner Tochter Miao schon seit Längerem zerrüttet. Um mit ihr zu reden, besucht er sie an ihrem neuen Arbeitsplatz, dem Nachtclub des Gangsters Wu Jiang. Der hat allerdings noch eine alte Rechnung mit Wen offen. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Actionfilm, HKG, CN, RC 2013 Regie: Sheng Ding FSK: 12 Schauspieler: Zhong Wen Jackie Chan Wu Jiang Ye Liu Miao Miao Tian Jing Na Na Wei Na Niu Yiwei Liu Lan Lan Tao Yin Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets