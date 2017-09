Ingo & Marion / Wohnmobil: Camping-Premiere im Wohnmobil! Ingo will seiner Frau Marion das Campen zeigen. Sie hat allerdings keine Lust dazu. Nach 28 Jahren Ehe weiß Ingo aber, wie er seine Liebste überreden kann. Um ihr zu zeigen, wie toll Camping ist, leiht er sich spontan das Wohnmobil seines Cousins. Ein lauschiges, romantisches Plätzchen zum Probe-Campen soll Marion endlich überzeugen. Mit Rot- und Schaumwein bringt Ingo die zündenden Argumente auf den Tisch, die seine Frau erweichen. Bereits am nächsten Morgen planen die zwei den ersten gemeinsamen Camping-Urlaub. Für eine Reise zu den Reichen und Schönen der Côte d'Azur nimmt Marion auch den Aufenthalt im Wohnmobil in Kauf. Marc & Sonja / Dauercamper: Dauercamper in Holland! Busfahrer Marc und seine Eltern Lisa und Ernst sind mit Leib und Seele Dauercamper. Seit elf Jahren fahren die Essener jedes Wochenende zum Campingplatz - egal bei welchem Wetter. Was ein Glück, dass das Herz von Marcs neuer Partnerin Sonja auch fürs Camping schlägt. Deshalb braucht die Patchwork-Familie aus dem Pott nun mehr Platz. Wie praktisch, dass die Nachbar-Parzelle frei ist. Marc fackelt nicht lange und ersteigert im Internet einen gebrauchten Wohnwagen - für 15 Euro. Das alte Schätzchen soll das neue Liebesnest von Sonja und Marc werden. Nur wie kriegt man den Caravan vom Anhänger runter? Henrik & Conny / Abenteuer-Camping: Ab in die Wildnis! Baggerfahrer Henrik bereitet sich mit Freundin Lisa auf den Abenteuer-Ausflug nach Afrika vor. Henriks Plan vor Reiseantritt: Generalprobe im eigenen Garten. Der Natur ganz nah sein, in dem das Paar die Nacht draußen im kuscheligen Zelt verbringt. Für Lisa nach dem letzten gemeinsamen Urlaub in der Karibik mit Entspannung pur im Ferienparadies eine ganz neue Erfahrung. Doch dann die Nachricht: Lisa kann nicht nach Südafrika fliegen. Dabei hat Henrik bereits alles gebucht. Ersatz muss her, damit die Reise nicht verfällt. Mit Fußball-Kumpel Conny soll aus dem Südafrika-Urlaub ein Männertrip werden.