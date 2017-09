Es war ein Pop-Märchen, wie es nur die 80er Jahre schreiben konnten: Junge Menschen aus der musikalischen Provinz katapultieren sich an die Spitze der Charts. Die "Hagenmania" war heftig und kurz, doch die Songs sind bis heute im kollektiven Gedächtnis. In exklusiven Interviews erzählen Nena, Extrabreit-Sänger Kai Havaii und viele andere Protagonisten der Hagener Musikszene von dieser einzigartigen Zeit. Hagen, Ende der 70er Jahre: eine klassische "One Disco Town". Wer hier aufwächst, erlebt ein Großstadtkaff, irgendwo zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Und doch geht von hier ein mittleres musikalisches Erdbeben aus. In wenigen Jahren gründen sich dutzende Bands, darunter mit The Ramblers, The Stripes (mit der 19-jährigen Nena als Sängerin) und Extrabreit gleich drei Bands, die einen Vertrag bei einem Major-Label bekommen. Eine Seltenheit für deutsche Popbands in dieser Zeit. Extrabreit gehört (neben der Düsseldorfer Band Fehlfarben und Ideal aus Berlin) zu den Bands, die deutschsprachige Poptexte Anfang der 80er Jahre auf ein neues Niveau heben. Dabei stehen Nonsens-Oden im Geiste der Ramones ("Hurra, hurra, die Schule brennt" / "Hart wie Marmelade") neben gesellschaftskritischen Songs wie "Polizisten" oder "Der Präsident ist tot". Auch der eigenen Stadt setzen sie mit Songs wie "Komm nach Hagen" oder "Alptraumstadt" musikalische Denkmäler. 1982 werden sie zu einem der Flaggschiffe der Neuen Deutschen Welle, obwohl sie mit diesen One Hit Wonders aus Germany nichts zu tun haben. Das Kreuzberg von Hagen entwickelt sich Anfang der 80er Jahre rund um den Wilhelmsplatz mit der Kneipe "Bei Rainer" als subkulturellem Zentrum. Eine vitale Veranstaltungskultur entsteht, mit Spielstätten für die vielen neu gegründeten Bands, zwei Tonstudios, Nenas Lieblingsdisco "Madison" und dem legendären New-Wave-Club "Neue Heimat". Dazu zwei Zeitschriften und einige zentralen Macher, darunter Hartwig Masuch, Sänger der Ramblers und heutiger Chef der BMG. NENAS Welthit "99 Luftballons" steht am Ende dieses kurzen Rauschs. Eine Hagenerin - inzwischen in Berlin - greift nach den Sternen, während sich die wilde Zeit in ihrer Heimatstadt dem Ende zuneigt. Hagens Blütezeit als Pop-Motor Deutschlands ist so kurz und heftig wie die Musik selbst und erzählt viel über die Mentalität der jungen Deutschen in den 80ern.