Johanns Kaffeehaus ist am Ende. Sein Konkurrent Mustafa kann sich darüber nicht lange freuen, denn sein Schwiegervater kommt zu Besuch, um dem Beschneidungsfest von Mustafas Sohn beizuwohnen. Doch der will gar nicht beschnitten werden. Außerdem hat Mustafa seinen Schwiegervater über die Größe seines Kaffeehauses etwas vorgegaukelt. Deshalb bietet Mustafa Johann an, seinen Angestellten zu spielen.