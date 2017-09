In die WG von Franzi Jungs Vater Rufi wurde eingebrochen. Die ermittelnden Beamten spüren gleich, dass in der Wohngemeinschaft der Haussegen schief hängt. Einer der Mitbewohner, der Rentner Klaus Wielich hat eine junge Thailänderin zu Besuch, die er heiraten will, und der Künstler Jochen Röder hat Mietrückstände. Die Ermittlungen ergeben, dass der Einbruch zu einem perfiden Plan gehört.