Kevin, Stürmer und Zugpferd des Vereins "Hanseat", liegt tot auf dem Fußballfeld. Er wurde brutal zusammengeschlagen und starb an inneren Blutungen. Wer prügelte so auf ihn ein? Der erste Verdacht fällt auf die gegnerische Mannschaft "FC Eisern". Wollten Fans oder Spieler sich Chancen zum Sieg verschaffen, indem sie den "Knipser" ausschalteten? Doch es stellt sich heraus, dass Kevin zu "Eisern" wechseln wollte - dem einstigen Erzfeind. Zudem wollte er mit der Tochter des Vereinspräsidenten eine Familie gründen. Deshalb rückt insbesondere Krille, Stürmer bei "Eisern", ins Visier der Ermittler. Seine Motive: Eifersucht und Rache. Erst hat Kevin ihm die Freundin ausgespannt, und dann macht er ihm noch seinen Rang im Fußballclub streitig. Aber auch Kevins Kameraden bei "Hanseat" dürften über den Wechsel nicht gerade erfreut gewesen sein, denn sie hätten ihren besten Spieler ausgerechnet an den Erzfeind "Eisern" verloren.