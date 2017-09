In dieser Show dreht sich alles um die Medizin und natürlich um den Hamburger Arzt Dr. Johannes Wimmer. Zwei Teams mit jeweils zwei Personen treten in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie untersuchen um die Wette und raten, was das Zeug hält. Auch wenn man nicht alles wissen kann, kann man doch eine Menge lernen. Beim Mitraten kann man einmal testen, wie viel Medizinerwissen man selber hat.