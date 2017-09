Sauberkeits-Fimmel, Lust am Lachen und Geheimnisse des Helfens - Jürgen von der Lippe, Dunja Hayali, Ingo Zamperoni und Jeannine Michaelsen stellen sich am 14. September 2017 kuriosen Quizfragen bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" mit Deutschlands berühmtestem Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen. Er entlockt seinen Gästen wieder intimste Geheimnisse: Wer wäscht sich wie am ganzen Körper? Und sind Frauen wirklich reinlicher als Männer? Beim Experiment mit versteckter Kamera fragt Dr. Eckart von Hirschhausen: Wer meistert das Händewaschen auf der öffentlichen Toilette? Und bei "Hirschhausens Sprechstunde" kann jeder mitmachen: Zuschauer stellen Fragen, die sie ihrem Arzt schon immer stellen wollten - es aber nie gewagt haben. Im Studio verrät der Komiker Dr. Eckart von Hirschhausen übrigens auch, wie Gags wirklich lustig werden und warum Lachen nicht ansteckend ist, wenn der Chef einen Witz reißt. Außerdem: "Hirschhausen unterwegs" - diesmal im Trainings-OP. Wie Ärzte ihre Zusammenarbeit für den Ernstfall trainieren. Und: Wie jeder zum Lebensretter werden kann. Wir klären über alarmierende Schlaganfall-Symptome auf. "Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit der ARD und "Ansager & Schnipselmann". Am 14. und 21. September jeweils donnerstags und am 28. Oktober zum ersten Mal am Samstagabend - mit der 180-minütigen XXL-Ausgabe.