Höhepunkte vom Heimatsound-Festival 2017 in Oberammergau Am 28. und 29. Juli 2017 öffnete das weltberühmte Passionstheater in Oberammergau wieder seine Türen für das jährliche Heimatsound-Festival. Das BR Fernsehen präsentiert am Ende des Festival-Sommers die Höhepunkte des Heimatsound-Festivals mit Künstlern wie Claudia Koreck, Hans Söllner, Voodoo Jürgens, Ringlstetter und vielen mehr. Über die Musik hinaus gibt es in dem mehr als zweistündigen Zusammenschnitt viel Neues und Interessantes von den Festival-Bands zu sehen. 2012 fand das erste Heimatsound-Festival vor der atemberaubenden Kulisse der Oberammergauer Alpen im beeindruckenden Passionstheater statt. Auch dieses Jahr hat das grandiose Line-up von etablierten Bands, aber auch vielen Newcomern das Festival wieder zu einem einmaligen Ereignis gemacht. Folgende Bands waren ebenfalls dabei: Claudia Koreck, Hans Söllner mit der Band Bayaman'Sissdem, Voodoo Jürgens, Allround-Talent Hannes Ringlstetter mit Band, Fiva mit der Jazzrausch Bigband, Jamaram, Granada und das schweizerisch-ladinische Duo Me + Marie. Wie immer eröffnete die Gewinnerband des diesjährigen Heimatsound-Wettbewerb das Festival: Singer-Songwriter Liann, ein echtes Münchner Kindl, der über seine Musik sagt: "Wir machen Heimatsound, weil ich im Münchner Glockenbachviertel groß geworden bin, bevor die Yuppies kamen, und die Isar für mich nie weiter als fünf Minuten entfernt war. Da ist es fast unmöglich, sich nicht von der Heimat beeinflussen zu lassen." Die Marke "Heimatsound" widmet sich im Hörfunkprogramm Bayern 2, im BR Fernsehen sowie im Internet unter br.de/heimatsound der lebendigen und vielfältigen Kulturszene moderner Volksmusik aus Bayern und dem Alpenraum. Das Heimatsound-Festival ist für viele Künstler und Fans der Szene mittlerweile zu einem Höhepunkt ihres Festival-Musik-Kalenders geworden - tolle Bands in der einmaligen Kulisse des Oberammergauer Alpenidylle gepaart mit der beeindruckenden Bühne des Passionstheaters.