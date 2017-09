Gleich zu Beginn der neuen Staffel nach der Sommerpause begrüßt Hannes Ringlstetter in seiner Personality-Show einen ganz besonderen Gast: Jan Josef Liefers gehört zu den beliebtesten Schauspielern des Landes. Seine Rolle als Münsteraner Tatort-Pathologe Professor Börne ist Kult. Mit seiner Band Radio Doria dürfte Liefers diesen Status auch bald erreichen - obwohl dem Opern liebenden Pathologen Börne dann sicher die Haare zu Berge stehen würden. Start der neuen Folgen "Ringlstetter" mit Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers, seiner Band Radio Doria sowie der TV-Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz. Jan Josef Liefers und zwei seiner Kollegen der Band Radio Doria sprechen unter anderem über das Leben auf Tour. Die Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz - eigentlich Ursula Dämmrich-Freifrau von Luttitz - finanzierte sich ihr Psychologiestudium in München als Fotomodell. Über eine Sprecherausbildung kam sie zum BR, wo sie seitdem zahlreichen erfolgreichen Sendeformaten ihre ganz persönliche Note verleiht. Die Rosenliebhaberin und Taufpatin der Bayerischen Pflanze des Jahres 2017, der "Sinnlichen Sissi", lustwandelt für ihr Talk-Format "Uschis VIP Gärten" mit prominenten Persönlichkeiten durch deren heimische Gärten, wo sie ihnen charmant das eine oder andere blumige Geheimnis entlockt. Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band Ringlstetter. Ab dem 14.09.2017 zeigt BR Fernsehen immer donnerstags 16 neue Folgen der Personality-Show "Ringlstetter".