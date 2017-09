Aus der Hauptstadt kommt unsere erste Braut und sie ist keine Unbekannte bei Frauentausch. Das Pornosternchen Aische Pervers (34) lässt sich in Ketten legen, denn sie möchte ihrer Jugendliebe Manuel (35) ein zweites Mal das Jawort geben. Die zwei Turteltauben haben keine einfache Zeit hinter sich. Das Porno-Business hätte fast die Ehe der beiden zerstört, doch die Liebe hat gesiegt. Jetzt soll nochmal geheiratet werden und die Liste der Wünsche für die Hochzeit der zwei Pornosternchen ist lang. Die Tauschmutter muss ein Gespür für Dekadenz und Erotik mitbringen, denn Aische und Manuel werden es ihr nicht leichtmachen. Immerhin geht es um den Treueschwur für das ganze Leben. Aus dem beschaulichen Lichtenau kommt unsere zweite hochmotivierte Tauschbraut Carmen (51). Hier auf dem Land ist die Welt noch in Ordnung und bei so viel Glückseligkeit möchte auch Carmen ihrem Traummann noch einmal das Jawort geben. Der Glückliche ist der zehn Jahre jüngere Ralf-Christian (41). Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. Wie wird sich die rustikale Carmen wohl in Aisches pompösen Champagner-Paradies schlagen? Und wie wird unsere Porno-Queen auf den zurückhaltenden Softwareentwickler Ralf reagieren? Hier treffen Welten aufeinander und das hat Explosionspotenzial! Pornohochzeit vs. klassische Trauung - der Kampf der Bräute ist eröffnet!