Am Ende der Wald Morgen | RBB | 01:35 - 02:05 Uhr | Actionfilm

Bei einer Routine-Fahrzeugkontrolle erschießt die Polizistin Elke im Affekt einen Tschechen. Eines Nachts sucht die Ehefrau des Verstorbenen Elke auf. Sie beteuert dessen Unschuld und wirft Elke vor, verantwortlich für den Tod eines guten Menschen gewesen zu sein. Am nächsten Tag macht Elke sich aus Schuldgefühlen auf den Weg nach Tschechien, um die Familie des Getöteten ausfindig zu machen. Original-Titel: Where the Woods End Laufzeit: 30 Minuten Genre: Actionfilm, D 2015 Regie: Felix Ahrens Schauspieler: Elke Henrike von Kuick Armin Tom Keune Karolina Anna Schinz