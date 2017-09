Romantischer Staffelauftakt in der Pilotfolge "Jenseits von Eden" mit Action-Einlage: Semir und Andrea heiraten. Allerdings schon zum zweiten Mal und daher soll die Hochzeit anders verlaufen als in jungen Jahren: klein, familiär, unspektakulär. Die Organisation überlassen sie ihren Trauzeugen Paul und Dana - blöd, dass deren Vorstellungen von einer romantischen Hochzeit nicht unterschiedlicher sein könnten. Und auf dem Weg zum Polterabend passiert das Unglück: Der Brautvater wird von Männern in NVA-Uniform entführt - und das ist kein Hochzeitsspiel! Semir und Paul legen sofort den Turbogang ein und nehmen die Verfolgung mit der pinken Stretch-Limousine auf - denn eines steht fest: bis zur Trauung am Folgetag muss er unversehrt zurückgekehrt sein. Und als sie die Hintermänner der Entführung ermitteln wollen, entwickelt sich der Fall komplexer als gedacht und führt die Helden zu einem Versteck von 20 Tonnen DDR-Goldreserven. Doch auch hier sind die NVA-Männer den Helden wieder voraus. Nur mit Hilfe des gesamten Teams der Autobahnpolizei können sie letztlich eine Bedrohung für ganz Deutschland abwenden und Semir pünktlich vorm Traualtar abliefern.