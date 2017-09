Der junge Max Wolf glaubt fest daran, dass in seiner Büffelherde die Zukunft des Hofes liegt. Das könnte auch klappen, wenn es denn genügend Weideland gäbe für die mächtigen Tiere. Doch hinter dem Land, das Max pachten will, ist auch Michael Bliesinger her. Als die Rumänin Sveta auf der Flucht vor einem Gangster auf der Alb strandet, gerät sie zwischen die Fronten der schwelenden Fehde.