Als die berühmte Schauspielerin Alicia Bardery den etwas unbedarften und tollpatschigen Grundschullehrer Clément bittet, ihrem Neffen Nachhilfe zu geben, ist dieser sofort Feuer und Flamme. Er ist ein großer Fan Alicias und hat das Theaterstück, in dem sie die Hauptrolle spielt, bereits mehrfach gesehen. Bei einer der Aufführungen trifft er auf die quirlige und aufdringliche Caprice, die ihm von nun an regelmäßig begegnet, ihn gar zu verfolgen scheint. Alicia und Clément verlieben sich ineinander und beginnen eine liebevolle Beziehung. Obschon ihre Welten nicht unterschiedlicher sein könnten, beginnen sie, ihr Leben miteinander zu teilen. Allerdings hält die Harmonie nicht lange an, da Caprice immer wieder dazwischenfunkt und Alicia sich von Clément betrogen fühlt. Dieser wiederum ist zunehmend überfordert von seinen eigenen Gefühlen, denn auch er beginnt, Caprice zu mögen. Zu allem Überfluss nutzt Cléments Kollege Thomas die Verwirrung aus, um sich selbst an die schöne Schauspielerin Alicia heranzumachen. Der Film ist ein amüsantes Durcheinander mit viel Witz und Charme - Wohlfühlkino vom Feinsten.