Henning Peters liegt morgens leblos in seinem Bett. Sein Stiefsohn Lukas will den "Moort", eine mythische Sagengestalt, nachts im Haus gesehen haben. Doch was steckt wirklich dahinter? Als Helene Sturbeck eine Daunenfeder im Nasenloch des Toten entdeckt, ist klar: Henning Peters ist erstickt worden. Seine Ehefrau war zur Tatzeit bei der kranken Mutter nebenan. Lukas glaubt an den "Moort" als Täter. Aber wen hat der Junge tatsächlich im Haus gesehen? In Henning Peters' Tankstellen-Shop ist zuletzt immer wieder geklaut worden. Sein Angestellter Arne Friedmann will davon aber nichts mitbekommen haben. Die Überwachungsbänder überführen allerdings eindeutig ihn als Dieb. Hatte der Rauswurf am Vortag damit etwas zu tun? Sind Peters und Friedmann aneinandergeraten? Und hat dieser sich nun an seinem Chef gerächt? Die Ermittlungen führen die Kommissare ins Dorf: Hier gilt Peters als untreuer Ehemann, obwohl seine Ehefrau Julia weiterhin behauptet, glücklich gewesen zu sein. Was verschweigt die betrogene Ehefrau? Ihre kranke Mutter gibt ihr zwar ein Alibi, doch sagt sie wirklich die Wahrheit? Und wen oder was hat der kleine Lukas wirklich in der Nacht gesehen? Denn auch Kommissarin Börensen könnte schwören, den "Moort" im Dorf gesehen zu haben.