"Ladys and gentlemen, this is your five minute call", tönt es aus den Lautsprechern im Backstagebereich des Stage Theaters im Hafen Hamburg. Es ist kurz vor 20 Uhr, nur noch wenige Augenblicke bis zum Beginn der Vorstellung von "Der König der Löwen". Auch nach 15 Jahren ist noch immer fast jede Aufführung des mit 70 Preisen ausgezeichneten Musicals ausverkauft. Mit mehr als zehn Millionen Zuschauern ist "Der König der Löwen" das erfolgreichste Stück in der Musicalmetropole an der Elbe. Über 600 Millionen Euro lassen die Besucher dafür pro Jahr in der Stadt. Für Hamburg ist das Musical wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber: Ein Team von über 230 Mitarbeitern kümmert sich um Casting und Kasse, Licht und Ton, Kostüme und Requisiten. Acht Mal pro Woche erwecken die 54 Darsteller die Serengeti für 2.000 Zuschauer am Abend zum Leben. Joachim Benoit verkörpert seit der Deutschlandpremiere 2001 den Nashornvogel Zazu, die Figur mit dem körperlich anspruchsvollsten Kostüm. "Wie geht das?": die Geschichte um den Löwenjungen Simba als präzise geplantes Bühnenshow. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen zeigt, wie viel Arbeit hinter einer perfekten Vorstellung steckt. Darsteller, Tanztrainer, Maskenbildner und künstlerische Leiter werden backstage begleitet, führen durch die Werkstätten und erzählen Anekdoten aus dem Musicalalltag. Wie finden die vielen Kinderdarsteller in ihre Rolle? Wie funktioniert das aufwändige Bühnenbild? Wer kümmert sich um die ausgeklügelten Kostüme und Masken, die sogenannten Puppets? Wie geht die Show auch dann weiter, selbst wenn die Elektronik ausfällt? Ein bekanntes Musical aus unbekannter Perspektive. "Wie geht das?" wirft einen Blick hinter die Kulissen von "Der König der Löwen".