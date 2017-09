In dieser Woche dominiert der Fußball den Vorabend. Passend dazu sorgt am Montag ein sportliches Team für jede Menge Ratespaß und Bares für ihre Unterstützer. Am Montag, 31. Juli 2017, treten der ehemalige Fußball-Weltmeister und Trainer Pierre Littbarski und Fußball-Kommentator Tom Bartels mit ihren Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an. Und am Freitag, 4. August 2017, wetteifern die Comedians Ingo Oschmann und Olaf Schubert um die besten Antworten auf skurrile, unglaubliche und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien, die sich hinter der großen, interaktiven "Wer weiß denn sowas?"-Spielewand verbergen - viele sogar mit praktischem Nutzen für den Alltag.