Seit 9/11 verbreiten sich Verschwörungstheorien über Social Media rasant wie nie zuvor. Fake News, Hetze und Angstmacherei ergreifen die Gesellschaft und Politik und bestimmen die Diskussionen am Stammtisch oder in Facebook-Gruppen. So liesse sich beweisen, dass in Wahrheit der französische Geheimdienst hinter dem Anschlag auf "Charlie Hebdo" stecke, dass die New Yorker Twin Towers gesprengt wurden oder die erste Mondlandung eine Fälschung war. Letztlich sei jeder einzelne nur eine hilflose Marionette, gesteuert von mächtigen Kreisen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Ob Illuminaten, Freimaurer, Pharmamultis oder die Juden: Geheimgesellschaften hätten die Politik und die Medien infiltriert und steuerten sie im Verborgenen, um die Weltherrschaft zu übernehmen; so lauten die gängigen Erklärungen. Im Dokumentarfilm "Die Weltherrschaft" von Fritz Ofner, den SRF und die SRG/SSR mit dem ORF, Arte und dem BR koproduziert haben, geben Verschwörungstheoretiker, Historiker, Philosophen, Psychologen und Netzwerkforscher in Paris, Wien, New York und Skopje Antworten. Hinweis: Parallel zur Dokumentation lädt ein Webgame Userinnen und User ein, sich aus einem Online-Baukasten ihre ganz persönliche Verschwörungstheorie zu basteln. Ein spielerisch-satirisches Tool, das Methoden, Nutzen und Nutzniesser von Verschwörungstheorien leichter durchschaubar macht: www.dieweltherrschaft.net.