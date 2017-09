Tennis: US Open Heute | Eurosport | 22:00 - 22:55 Uhr | Tennis Infos

Übertragung der US Open im Tennis in Flushing Meadows. Das letzte Grand Slam des Jahres wird im beeindruckenden Billie Jean King National Tennis Center ausgetragen. Der ehemalige Center Court, das Louis Armstrong Stadium, bietet immerhin knapp 10.000 Zuschauern Platz. Noch beeindruckender ist das Arthur Ashe Stadium mit Platz für über 22.000 Tennisfans. Original-Titel: US Open Laufzeit: 55 Minuten Genre: Tennis, USA 2017