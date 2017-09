Bildung ist eines der brisantesten Themen unserer Zeit. Diese Ausgabe der Literatursendung entfacht die Debatte neu: Was wird aus jemandem, der nie in die Schule gegangen ist? André Stern hat keinen Klassenraum von innen gesehen, Andrea Walachs Kritik am Schulsystem schlug ein wie eine Granate, und Konrad Paul Liessmann schildert, warum Belesenheit heutzutage keine Rolle mehr spielt. - Bildung