Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:20 Uhr | Comedyserie

Lois muss dringend Schlaf aufholen und Hal ein Paket neue Windeln holen. Daher sollen Malcolm, Stevie und Reese ein Auge auf den kleinen Jamie werfen. Das geht auch ganz gut, bis plötzlich drei Mädchen auftauchen. Die wollen mit den Jungs was unternehmen. Also wird Dewey zum neuen Babysitter... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Die Babysitter Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2003 Regie: Bryan Cranston Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Reese Justin Berfield Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Masterson Craig David Anthony Higgins