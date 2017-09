Alle großen Terroranschla¨ge seit dem 11. September 2001 geschahen trotz Massenu¨berwachung. Im Gegenteil machte nicht zuletzt die durch Massenu¨berwachung generierte Datenflut es den Analysten oft unmo¨glich, die Ta¨ter rechtzeitig zu finden. Auch bei jenen Anschla¨gen, die verhindert werden konnten, lag dies nicht an der Massenu¨berwachung, sondern in den meisten Fa¨llen an Hinweisen aus der Bevölkerung, traditioneller Polizeiarbeit, gezielter U¨berwachung und manchmal auch purem Glu¨ck. Warum weiten die Regierungen dann immer noch die Massenu¨berwachung aus, wie im deutschen Gesetz zur BND-Reform, dem britischen Investigatory Powers Act, dem österreichischen Polizeilichen Staatsschutzgesetz? Und warum wird ein Bericht des Pentagons u¨ber eine erfolgreiche Alternative zur Massenu¨berwachung noch immer unter Verschluss gehalten? Wem nu¨tzt Massenu¨berwachung eigentlich? Und wer verdient daran? In Wien arbeitet nun ein Team um einen Terrorabwehrspezialisten an einer Überwachungslösung, die Sicherheit garantieren soll, ohne das Grundrecht auf Privatspha¨re aufzuheben. Und dieses Programm ähnelt verblüffend jener Alternative zur Massenüberwachung, die vom Pentagon unter Verschluss gehalten wird. Die investigative Dokumentation nimmt die Zuschauer mit in die Welt der Terroranalyse und Terrorbekämpfung von Wien über Berlin, London, Paris und Brüssel bis nach Washington D.C., zu Sicherheitsexperten, Big-Data-Analysten und Whistleblowern. Eine brisante Dokumentation aus hochaktuellem Anlass.