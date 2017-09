Sie bringen uns fast überall hin, in Metropolen und entlegenste Winkel: Straßen sind ein zentrales Element unserer mobilen Gesellschaft. Doch Beton und Asphalt ächzen unter immer mehr Verkehr, vor allem schwere Gütertransporte machen den alternden Verkehrswegen zu schaffen. Als besondere Problemfälle gelten die deutschen Autobahnen. Kilometerlange Dauerbaustellen sind vielerorts an der Tagesordnung und werden für den Verkehrsstrom zum Nadelöhr. Wie gefährlich und nervenaufreibend sind sie für die Fahrer? Und wie lassen sie sich sicher gestalten? "Xenius" testet das im Fahrsimulator und auf der Straße und fragt: Wie bekommen wir unsere Straßen fit für die Zukunft? Antworten suchen die "Xenius"-Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug auf einer ganz besonderen Baustelle. Am Autobahnkreuz Köln-Ost entsteht ein Versuchsgelände, auf dem die Bundesanstalt für Straßenwesen innovative Straßenbeläge und technische Neuerungen testet. Außerdem schauen die "Xenius"-Moderatoren unter die Straßenoberfläche und probieren eine Technik aus, mit der Forscher und Behörden gefährliche Alterungserscheinungen möglichst frühzeitig erkennen wollen.