Integration, innere Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, Flucht, Arbeit und Wirtschaft, EU und Europa bei diesen Themen ist Klartext gefordert. Mit Einspielfilmen werden die wahlrelevanten Themen eingeleitet. Dann stellt sich in der ersten "Klartext!"-Sendung der Kanzlerkandidat und in der zweiten die Bundeskanzlerin den Fragen der Bürger. Gut 150 Menschen ein Querschnitt der Bevölkerung mit Blick auf Altersstruktur und regionale Verortung sind dabei, wenn im ZDF-Hauptstadtstudio in zwei Sendungen der Herausforderer und die Amtsinhaberin direkt befragt werden können. Zu den Fragestellern gehören auch Personen, die bereits im crossmedialen Projekt #ichbindeutschland ihre Sicht auf die politische Stimmung in Deutschland kundgetan haben. Das ZDFcheck17-Team ist in die Live-Sendung eingebunden, indem es vorab gängige Wahlkampfthesen der einen wie der anderen Seite auf den Prüfstand stellt. Auch ein Faktencheck während und nach der Sendung online kommt dazu, damit die Zuschauer ein umfassendes Meinungsbild zu den geäußerten Argumenten gewinnen können. ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten, die gemeinsam das politische ZDF-Gesprächsformat "Was nun, ...?" moderieren, führen durch die "Klartext!"-Sendungen. "Klartext, Frau Merkel!" wird am Donnerstag, 14. September 2017, um 20:15 Uhr ausgestrahlt.