An der Mündung der Trave in die Ostsee liegt Lübecks nördlichster Stadtteil, das beliebte Seebad Travemünde. Zum Badeort gehört auch die gegenüberliegende Halbinsel Priwall. In ihrem südlichen Bereich starteten und landeten bis 1945 Militärmaschinen, seit 1998 steht er unter Naturschutz. Der ehemalige Flugplatz, heute eine sumpfige Salzwiese, ist Rast- und Brutgebiet selten gewordener Vogelarten. - Zwischen Meer und Großstadt