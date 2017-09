Gebrauchtwagen: So drücken Händler den Preis In der Werbung versprechen Ankaufportale gutes Geld für den Gebrauchtwagen und eine unkomplizierte Abwicklung. Aber ist das wirklich so? In einer Stichprobe hat "Markt" drei unterschiedliche, gebrauchte Pkw bei einem bekannten Anbieter zum Verkauf angeboten. In keinem Fall war der Preis am Ende so gut wie zunächst vom Händler versprochen. "Markt" deckt auf! Milch: Was steckt in der Tüte? Es gibt viele Sorten von Milch: Alpenmilch, Weidemilch, Heumilch, so steht es auf der Verpackung. Die verschiedenen Milchtüten im Supermarktregal unterscheiden sich auch deutlich im Preis. Liegt es an den Inhaltsstoffen? Was ist drin in der Milch? "Markt" will's wissen. Plissee-Jalousien: Schadstoffe gefunden Die neuen Plissee-Jalousien hängen gerade eimal einen Tag am Schlafzimmerfenster und schon nach einer Nacht treten gesundheitliche Beschwerden auf: geschwollene Augen, Atemnot und Kopfweh. Davon berichten "Markt"-Zuschauer. Sie haben ihre Plissees sofort wieder abmontiert und an "Markt" geschickt. Ein Labor hat in den Raumtextilien Stoffe gefunden, die allergische Reaktionen auslösen können. Der Hersteller beruft sich auf das Produktlabel Ökotex 100 für schadstoffgeprüfte Textilien. Wie kann das sein? Ärger mit O2: Mieser Kundenservice Falah O. aus Hasloh in Schleswig-Holstein hat einen Mobilfunkvertrag bei O2 abgeschlossen und einen Ratenvertrag für ein Smartphone. Das Mobiltelefon ist für den Mann, der aus dem Irak geflüchtet ist, die einzige Verbindung zu seiner Familie nach Hause. Die Raten dafür bezahlt er pünktlich jeden Monat bar in einem O2-Laden. Dabei macht ein O2-Mitarbeiter einen Buchungsfehler. Die Raten landen seither auf einem falschen Konto, Falah O. bekommt Mahnungen, der Telefonanbieter kündigt seinen Ratenvertrag. Dabei hat er als Kunde alles richtig gemacht. "Markt" mischt sich ein. - Gebrauchtwagen: So drücken Händler den Preis