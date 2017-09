Helen Dorn hat sich vor ihrem Stalker in ein einsames Haus im Wald zurückgezogen. Da wird sie an einen Tatort am Flughafen gerufen. Ein Mann wurde in einer Personaltoilette ermordet aufgefunden. Falsche Papiere des Opfers deuten auf ein Zeugenschutzprogramm hin. Kaum hat Dorn die Identität des Toten geklärt, taucht Behrens, eine Kollegin vom BKA auf: Der Tote war Buchhalter eines Gangsters.