Jahrelang hat Rebecca angenommen, an Marcels Tod mitschuldig zu sein. Als William von Ella erfährt, dass die Tragödie vor allem auf einen Materialfehler zurückzuführen ist, will er, dass sie auch Rebecca in ihr Wissen einweiht. Beatrice glaubt, noch einmal mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Die Geburt ihres Babys ging offenbar gut vonstatten. Bald aber holt sie die Realität ein.