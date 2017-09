Verrückt nach Barry Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Als Barry mit seinem heillosen Geplauder nun auch noch die Beerdigung von Rafes Vater und Desmonds Job kippen lässt, ist für Kurt, Desmond, und Rafe Schluss: Freund Barry muss jetzt endlich unter die Haube! Doch wer will schon ein so hemmungsloses Mundwerk heiraten? Niemand? Doch: die absolut hemmungslose Melanie! Heftig gewürzt mit deftigen Gags und zotigen Begebenheiten. Original-Titel: Someone Marry Barry Laufzeit: 105 Minuten Genre: Komödie, USA 2014 Regie: Rob Pearlstein FSK: 12 Schauspieler: Barry Burke Tyler Labine Melanie Miller Lucy Punch Desmond Damon Wayans jr. Rafe Hayes MacArthur Kurt Thomas Middleditch Camille Frankie Shaw