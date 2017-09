Michael Schweizer (29), Nicolo Incorvaia (31), Kai Hörsting (32) und Michael Schreiner (33) sind begeisterte Fußballer und langjährige Mannschaftskameraden. Der zeitintensive Job des Kassenwarts war im Verein äußerst unbeliebt. Deshalb gründeten sie 'Teamwallet', die digitale Mannschaftskasse. Um mit der App in die nächste Liga aufzusteigen brauchen sie dringend ein Investment von den 'Löwen'. Finden die Sportler in der Höhle ein neues Teammitglied? Eine hitzige Debatte liefern sich Janusz Hermann (37) und Jenny Fischer (36) mit den 'Löwen'. Die beiden Jungunternehmer haben mit "TattooMed" die erste speziell entwickelte Pflegeserie für tätowierte Haut auf den Markt gebracht. Gründerin Jenny hat viele Jahre in einem Tattoostudio gearbeitet und war nie zufrieden mit den konventionellen Produkten. Für den Hausgebrauch konnte sie ihren Kunden keine umfassende Pflege anbieten. Daraufhin holte Jenny Mitgründer Janusz sowie erfahrene Pharmazeuten ins Boot und machte sich an die Entwicklung ihrer eigenen Serie. Seit 2013 sind Janusz und Jenny mit ihren Produkten nun schon auf dem Markt. Um das Unternehmen endlich richtig groß zu machen, benötigen sie 300.000 Euro von den Löwen für 10 Prozent der Unternehmensanteile. Werden sie den entscheidenden Stich landen?