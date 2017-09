Thema, u. a.: 1. Spieltag der Champions League, mit FC Bayern - RSC Anderlecht. Robert Lewandowski (29) gehört noch nicht zu den zehn besten Schützen in der Königsklasse. Mit 40 Toren, einen mehr als Teamkollege Thomas Müller, rangiert der Stürmer des FC Bayern auf Platz 14. Kein Bundesliga-spieler war öfter erfolgreich. Acht Treffer fehlen dem Polen, um in die Top Ten vorzustoßen. In den letzten fünf Spielzeiten traf Lewandowski im Schnitt knapp achtmal pro Saison. Angeführt wird die Liste von Cristiano Ronaldo (105 Tore) vor Lionel Messi (94).