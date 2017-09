Sie ist jung, sexy und hoch intelligent. Doch anstatt für Männer und Mode, interessiert sich Dr. Temperance Brennan (Emily Deschanel) mehr für Knochen und die Geschichte, die diese ihr zu erzählen haben. Eine Passion, die für ihre männlichen Kollegen oft unerklärlich, aber auch unentbehrlich ist. Denn niemand sortiert und interpretiert sterbliche Überreste so perfekt und akribisch wie die eigenwillige forensische Anthropologin Dr. Brennan, genannt "Bones". So eigenwillig die brillante Medizinerin im Leben auch ist, um so erfolgreicher dient ihre analytische Arbeit der Aufklärung härtester Mord-Fälle. Eine wunderbare und bei den Zuschauern mit Spannung verfolgte "Hassliebe" verbindet die emsige Temperance mit dem charismatischen FBI-Agenten Seeley Booth (David Boreanaz). Der ehemalige Scharfschütze, der bei ungelösten Mordfällen häufig die Hilfe der genialen Anthropologin in Anspruch nimmt, ist der einzige, der sie ungeschoren' Bones' nennen darf. Auch in den neuen Folgen geraten sich die beiden Sturköpfe wieder ordentlich in die Haare. Oft scheinen die Konflikte zwischen den beiden größer zu werden - doch man wird den Verdacht nicht los, dass hier eher innige Zuneigung der Grund für die Streitereien ist...