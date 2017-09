Planet der Affen Heute | Pro7 MAXX | 20:15 - 22:30 Uhr | HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Chef-Astronaut George Taylor (Charlton Heston) muss mit seinem Raumschiff auf einem fremden Planeten notlanden. Taylor und seine Begleiter stoßen auf menschliche Wesen. Doch die armen Kreaturen werden von hochentwickelten Affen wie Sklaven gehalten. Original-Titel: The Planet of the Apes Laufzeit: 135 Minuten Genre: , USA 1968 Regie: Franklin J. Schaffner Schauspieler: George Taylor Charlton Heston Dr. Cornelius Roddy McDowall Dr. Zira Kim Hunter Dr. Zaius Maurice Evans Präsident der Akademie James Whitmore Dr. Honorius James Daly