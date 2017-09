Die Goldbergs Morgen | ORF 1 | 08:50 - 09:10 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Es ist Halloween. Adam will mit den coolen Jungs gehen und nicht mehr mit Pops. Er hat sich als Rubiks-Würfel verkleidet. Durch die anderen Burschen lässt sich Adam zu einer Handlung verleiten, die er eigentlich gar nicht mitmachen wollte. Murrays Strafe lässt nicht lange auf sich warten. Und Barry geht als Hulk. Er nimmt seinen Mut zusammen und fragt ein Mädchen, ob es mit ihm ausgehen will. Original-Titel: The Goldbergs Untertitel: Halloween Familien Schreck Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: Victor Nelli Jr. Folge: 6 Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Adam Goldberg Sean Giambrone Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia Albert 'Pops' Solomon George Segal Murray Goldberg Jeff Garlin Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets