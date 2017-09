Seit mehr als einem halben Jahrzehnt tobt in Syrien ein fürchterlicher Krieg. Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Schreckensmeldungen über Tote und Verletzte, Not und Verzweiflung. Ganze Städte sind ausgebombt und zerstört, der blutige Krieg hat schon mehr als 250.000 Menschenleben gefordert. Millionen Menschen haben ihre Heimat verloren. Fast jeder zweite Syrer ist auf der Flucht. Syrien stirbt. Doch die Gegner und Anhänger von Präsident Assad bekämpfen sich weiter. Auch der sogenannte Islamische Staat verbreitet weiter Angst und Schrecken; und auch das Ausland mischt kräftig mit in diesem Krieg. Planet Schule erklärt, wie es so weit kommen konnte: Was waren die Auslöser des Krieges? Wer sind die Beteiligten? Und wieso ist es so schwierig, endlich eine friedliche Lösung zu finden? Unterstützt durch erklärende Animationen beleuchtet der 15-minütige Film die Ursachen und Kernprobleme eines nicht enden wollenden Krieges. Die Sendung ist für den Politik- und Geschichtsunterricht geeignet und wird auf Deutsch und Arabisch angeboten.