Abhörsichere Kommunikation, Hochleistungsrechner, die heutige Superrechner in den Schatten stellen, und zentimetergenaue GPS-Systeme. Was ist die neue Quantentechnik und warum ist um sie ein weltweiter Wettlauf entbrannt? Die Quantenrevolution beruht auf den Phänomenen der Quantenphysik. Und die kommen erst einmal ganz magisch daher: An zwei Orten gleichzeitig sein? Durch Wände gehen? Teleportation? Quanten können das. Die Quantenwelt ist ein wenig verrückt - aber das kann man nutzen. Zum Beispiel in Innsbruck. Dort stehen die leistungsstärksten Quantencomputer der Welt. Noch sind es erste Prototypen, aber hier arbeitet das Team um Professor Rainer Blatt an der Zukunft der Computer. Die "Xenius"-Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug bekommen einen exklusiven Einblick in die Arbeit der Quantenphysiker und erfahren, was das neuartige Prinzip des Quantencomputers ist. Während der klassische Computer mit Bits rechnet, rechnet der Quantencomputer mit sogenannten Qubits. Er kann mit ihnen eine gigantische Zahl an Rechenoperationen gleichzeitig durchführen. Professor Christof Wunderlich von der Universität Siegen erklärt anschaulich, wie das genau funktioniert. Und zeigt, wie er mit seiner Arbeitsgruppe an einer Miniaturisierung der Technik arbeitet. In Wien sind wir schließlich Zeuge der ersten Versuche, absolut abhörsichere Kommunikation über Kontinente hinweg aufzubauen. Denn die Volksrepublik China hat im August 2016 den weltweit ersten Quantensatelliten in den Orbit geschossen. Sein Name: "Micius". Seine Mission: Unsere digitale Kommunikation revolutionieren. Partner bei dieser Weltpremiere sind der Wiener Professor Anton Zeilinger und sein Team. Wird das Experiment gelingen?