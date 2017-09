Eigentlich schrieb die gebürtige Kalifornierin Nell Zink ihren Debütroman "Der Mauerläufer" nur für ihren Freund, den Schriftsteller Jonathan Franzen. Doch über Nacht wurde ihre Story über Umweltaktivisten, Sex und Vögel in den USA ein Erfolgsroman "made in Germany". Denn Nell Zink zog im Jahr 2000 ins Schwabenland, promovierte 2008 an der Uni Tübingen in Medienwissenschaften und folgte ihren Aktivistenfreunden nach Berlin. Die Hauptstadt war ihr zu teuer, also zog sie sich nach Bad Belzig in Brandenburg zurück dort schreibt sie auch heute noch. Geprägt hat sie die Begegnung mit Jamie Graham in Philadelphia. Der hochbegabte Student wurde von undercover ermittelnden Polizisten zur Beschaffung von LSD gedrängt und danach zu 13 Monaten Haft verurteilt. Im Gefängnis radikalisierte er sich, wurde zum Anarchisten. Heute setzt er sich für die Legalisierung von Marihuana ein. Jamie Graham, ein sympathischer Mann voller Energie, ein frisch verheirateter Ehemann, ein unermüdlicher Kämpfer für Freiheit, Gerechtigkeit und Respekt im Land von Donald Trump ihm widmet Nell Zink ihren ersten Film: "Germinal CCXXV".