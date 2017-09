Sprache - Die fremde Oma: Es fängt so harmlos an: Fritz holt Yasemins Oma (Sema Poyraz) vertretungsweise vom Bus ab. Sie kommt heute von weit her zu Besuch. Doch die fremde Oma und Fritz sprechen nicht dieselbe Sprache. Und plötzlich verschwindet sie auch noch. Außerdem erwartet Fritz seine besten Freunde zum Abendessen und er muss noch allerhand vorbereiten. Als Yasemin dann schließlich am Bauwagen auftaucht, ist sie sauer wie selten zuvor. Fritz und Yasemin müssen eine Menge Missverständnisse aufklären. Info: "Sprache Die fremde Oma" ist eine deutsch-türkische Verwechslungskomödie und obendrein ein Fernsehexperiment. Zusammen mit Fritz Fuchs begegnen die Zuschauer der lebenslustigen Oma und verstehen dabei genauso wenig wie Fritz es sei denn, die Zuschauer sprechen Türkisch.