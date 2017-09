ZDF-Fernsehgarten - Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Heute | ZDF | 12:00 - 14:15 Uhr | Show Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ohne Punkt und Komma! Passend zum Tag der deutschen Sprache widmet sich der Fernsehgarten der Rechtschreibung und nimmt die deutsche Sprache humorvoll unter die Lupe. Gäste: Lupid, Linda Hesse, André Stade, Marlon Roudette, ELA, Benjamin Boyce, "I Am From Austria" - Europas größte Austropo-Show, Lenny, Versengold, Italo Brothers, Carrousel und andere. Original-Titel: ZDF-Fernsehgarten Laufzeit: 135 Minuten Genre: Show, D 2017 Regie: Michael Giehmann Gäste: Gäste: Lenny, Musical \'I Am From Austria\', Linda Hesse, André Stade, Benjamin Boyce, Carrousel, Italo Brothers, Lupid, ELA, Marlon Roudette, Versengold Folge: 19 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets