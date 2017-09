Emilie will mit der Trauer um ihren Mann abschließen und überredet Tobias zu einer anspruchsvollen Klettertour zum Unglücksort. Plötzlich rutschen sie ab. Als Andreas in der Bergretter-Station zufällig Unterlagen entdeckt, die auf die Tour von Emilie und Tobias hinweisen, macht er sich unwillkürlich Sorgen. Trotz technischer Probleme mit dem Helikopter macht sich die Bergrettung auf die Suche. Gemeinsam mit der neuen Rettungsassistentin Jessika, Emilies Schwester, machen sie sich auf in Richtung Kreuzkamm und kommen gerade noch rechtzeitig. Tobias und Emilie hängen im Seil und sind kurz davor, in die Tiefe zu stürzen. Es beginnt eine dramatische Rettungsaktion, die eine Katastrophe für alle Beteiligten auslöst: Der Helikopter stürzt ab, Michael bricht sich das Bein, das Wetter verschlechtert sich rapide, und niemand im Tal weiß, wo die Bergretter sind. Franz Marthaler wartet nichtsahnend mit Emilies Kindern auf deren Rückkehr. Vergeblich. Als der neue Tag beginnt, ist seine Sorge so groß, dass Franz nicht nur seinen Erzrivalen Peter Herbrechter, sondern auch Toni Stössl vom Bergretter-Team alarmiert. Bis sie endlich eine Vermutung haben, wo die Vermissten sein könnten, vergeht jedoch wertvolle Zeit. Sie ahnen nicht, dass diese inzwischen mitten in einem Wettlauf um Leben und Tod stecken. Teil zwei "Die Bergretter - Spurlos" wird am Samstag, 16. September, um 19:25 Uhr ausgestrahlt.