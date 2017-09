Eliane freut sich, weil René spontan zu Besuch kommt. Sie wollen zusammen tanzen gehen. Aber der sonst stets optimistische René ist gerade nicht gut aufgelegt. Sein letzter Arbeitgeber in Geesthacht schuldet ihm noch drei Monatshonorare. Aber auch bei Eliane läuft es nicht rund, denn Patrick will die Hotel-Wäschereikosten um 15Prozent drücken. Während Britta mit Ben spekuliert, ob ihre Eltern tatsächlich nach Lüneburg ziehen werden, glaubt Lilly an der Haustür die Oma zu sehen. Es ist aber Inken, eine Künstlerin, die mit Johanna einen Wohnungstausch vereinbart hat. Britta führt sie in die Gepflogenheiten des Hauses ein. Inken erklärt sich bereit, auf Lilly aufzupassen. Thomas unternimmt mit Gunter eine Art "Schocktherapie" fern ab der Zivilisation. Erste Station ist eine Schwitzhütte im Wald. Die Hitze beschert ihm aber eine Halluzination, eine unheimliche Begegnung mit sich selbst. Panisch läuft er aus der Sauna in den Wald und trifft peinlicherweise auf Inken, die allein die Natur genießen will.