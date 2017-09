Wie in jedem Jahr endet auch die 123. Saison der Henry Wood Promenadenkonzerte in London mit der spektakulären "Last Night of the Proms". Das NDR Fernsehen überträgt das Ereignis dieses Jahr bereits zum 36. Mal live aus der Royal Albert Hall in London. Unter Mitwirkung diverser Solisten und dem BBC Symphony Chorus spielt das BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Sakari Oramo. Traditionelle Klassiker sind wie in jedem Jahr: "Edward Elgar - Pomp and Circumstance March No 1 in D major, Land of Hope and Glory'" "Edward Elgar - Fantasia on British Sea-Songs" "Thomas Arne - Rule, Britannia! (arr. Sargent)" "Hubert Parry - Jerusalem (orch. Elgar)" The National Anthem (arr. Britten). - Edward Elgar: "Pomp and Circumstance March No 1 in D major, Land of Hope and Glory"